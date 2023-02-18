РФ собрала авиацию в 200 км от границы, может применить ее в наступлении на Донбассе – ГУР

Россия собрала сотни самолетов и вертолетов на авиабазах на западе России, но массированный воздушный удар по Киеву маловероятен. Однако РФ может использовать эти самолеты и вертолеты для наступательной операции на Донбассе. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Kyiv Post.

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"У нас есть информация о наличии примерно 450 тактических самолетов (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из них – ударные вертолеты", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что авиация размещена в основном на территории РФ не менее чем в 200 км от границы – в разных местах, но вне досягаемости огня украинских сил.

Юсов отметил, что последние оценки ГУР не указывают на то, что Россия планирует использовать все эти самолеты одновременно для массированной воздушной атаки, но они могут быть использованы для поддержки наземных сил оккупантов на востоке Украины.

"Эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату к концу марта территорий Донецкой и Луганской областей", – сказал Юсов.

Однако представитель ГУР прогнозирует, что попытка Москвы завоевать восточные регионы Украины потерпит неудачу – с самолетами или без них.

"России не удастся реализовать этот план. [Но] чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию, в том числе [с помощью] F -16, о которых Украина ведет переговоры с нашими зарубежными партнерами", – добавил Юсов.

Ранее в FT писали, что союзники Украины по НАТО якобы фиксируют, что Россия стягивает к границам самолеты и вертолеты – вероятно, для поддержки наземного наступления.

Украинские воины готовы к возможному массированному авиационному налету россиян, заявил спикер ВСУ Череватый.

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Оксана Житнюк

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