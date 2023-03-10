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Норвегия передаст Украине два взвода систем ПВО NASAMS

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 19:32
Норвегия передаст Украине два взвода систем ПВО NASAMS - Фото
NASAMS (Фото: Raytheon)

Во время визита в Киев министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам анонсировал передачу двух взводов систем противовоздушной обороны NASAMS в сотрудничестве с США. Об этом сообщили в Министерстве обороны Норвегии.

"Украина нуждается в защите себя от ракетных атак, и Норвегия поможет", – сказал он, добавив, что Украина неоднократно обращалась к международным партнерам с просьбой предоставить больше и лучшие системы ПВО.

Обычно в состав одного взвода входят 3-4 пусковые установки.

Глава Минобороны заявил, что его страна также готова провести обучение для украинских военных по использованию и обслуживанию NASAMS.

В министерстве отмечают, что продолжение российских атак на украинскую инфраструктуру подчеркивает необходимость дальнейшего усовершенствования противовоздушной обороны Украины.

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Взято на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.
  • 7 ноября 2022 года в Украину прибыли первые NASAMS.
  • 15 ноября президент Владимир Зеленский отчитался об успешной работе NASAMS.
  • 10 января 2023 года глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна приобретет у США систему противовоздушной обороны NASAMS для передачи Украине.

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Мілана Головань
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