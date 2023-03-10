Норвегия передаст Украине два взвода систем ПВО NASAMS
Во время визита в Киев министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам анонсировал передачу двух взводов систем противовоздушной обороны NASAMS в сотрудничестве с США. Об этом сообщили в Министерстве обороны Норвегии.
"Украина нуждается в защите себя от ракетных атак, и Норвегия поможет", – сказал он, добавив, что Украина неоднократно обращалась к международным партнерам с просьбой предоставить больше и лучшие системы ПВО.
Обычно в состав одного взвода входят 3-4 пусковые установки.
Глава Минобороны заявил, что его страна также готова провести обучение для украинских военных по использованию и обслуживанию NASAMS.
В министерстве отмечают, что продолжение российских атак на украинскую инфраструктуру подчеркивает необходимость дальнейшего усовершенствования противовоздушной обороны Украины.
- 7 ноября 2022 года в Украину прибыли первые NASAMS.
- 15 ноября президент Владимир Зеленский отчитался об успешной работе NASAMS.
- 10 января 2023 года глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна приобретет у США систему противовоздушной обороны NASAMS для передачи Украине.
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