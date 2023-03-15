UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тяжелый окопный бой военных 92-й бригады против "вагнеровцев": оккупанты бежали – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 11:49
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

Спецподразделение Национальной гвардии "Омега", регулярно выкладывающее видео от аэроразведки, показало с высоты птичьего полета фрагмент окопного боя между, как утверждается, военными 3-го батальона 92-й бригады и штурмовиками российской террористической "Группы Вагнера".

По данным источника, бой идет в "вагнеровских" траншеях: "Спойлер: наши их захватили". Когда и где произошел контакт, не сообщается.

В ролике подписаны эпизоды, чтобы можно было ориентироваться, кто с кем и откуда воюет.

"Наши вышли на позицию с трех сторон, ведут огонь по "вагнеровцам". Один из раненых оккупантов отползает в сторону командира, и тот его собственноручно добивает. Своего другого бойца он пинками гонит навстречу украинским пулям", – говорится в описании видео.

Смотрите также: "Руки вверх, по одному". ВСУ атакуют россиян в посадке: видео с налобной камеры штурмовика

Источник пишет, что когда стало ясно, что "вагнеровцы" не удержат эту позицию, они запросили прекращение огня, чтобы забрать перед отходом своих убитых и раненых, – украинцы разрешили это сделать.

"На видео заметно, как два командира ведут переговоры. Но оккупант не сдержал свое слово. При отходе бросил гранату в украинцев. Благородство – это не о российских ордынцах. Третий батальон 92 бригады обещает оккупантам в будущем учитывать особенности ордынской психологии", – подытожили военные.

На официальной странице 92 ОМБр размещено много видео, но не это. Политика компании Meta такова, что в Facebook нельзя заливать видео контактных боев/насилия, – эти ролики быстро удаляются.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаокопбойВагнертраншеячвк92 бригада
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 