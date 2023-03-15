Спецподразделение Национальной гвардии "Омега", регулярно выкладывающее видео от аэроразведки, показало с высоты птичьего полета фрагмент окопного боя между, как утверждается, военными 3-го батальона 92-й бригады и штурмовиками российской террористической "Группы Вагнера".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным источника, бой идет в "вагнеровских" траншеях: "Спойлер: наши их захватили". Когда и где произошел контакт, не сообщается.

В ролике подписаны эпизоды, чтобы можно было ориентироваться, кто с кем и откуда воюет.

"Наши вышли на позицию с трех сторон, ведут огонь по "вагнеровцам". Один из раненых оккупантов отползает в сторону командира, и тот его собственноручно добивает. Своего другого бойца он пинками гонит навстречу украинским пулям", – говорится в описании видео.

Смотрите также: "Руки вверх, по одному". ВСУ атакуют россиян в посадке: видео с налобной камеры штурмовика

Источник пишет, что когда стало ясно, что "вагнеровцы" не удержат эту позицию, они запросили прекращение огня, чтобы забрать перед отходом своих убитых и раненых, – украинцы разрешили это сделать.

"На видео заметно, как два командира ведут переговоры. Но оккупант не сдержал свое слово. При отходе бросил гранату в украинцев. Благородство – это не о российских ордынцах. Третий батальон 92 бригады обещает оккупантам в будущем учитывать особенности ордынской психологии", – подытожили военные.

На официальной странице 92 ОМБр размещено много видео, но не это. Политика компании Meta такова, что в Facebook нельзя заливать видео контактных боев/насилия, – эти ролики быстро удаляются.

Посмотрите, как украинский БТР-4Е "Буцефал" выдержал попадание ПТУР благодаря противокумулятивным решеткам.

Бойцы 93 бригады в Бахмуте взорвали танк "вагнеровцев" Т-72Б3, а десантники 79 бригады сожгли еще один под Донецком.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.