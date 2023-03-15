В Сети появилось видео, как украинский бронетранспортер БТР-4Е "Буцефал" выдержал попадание ПТУР россиян благодаря противокумулятивным решеткам. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают большую войну.

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На видео, которое снято со стороны оккупантов, можно увидеть удар противотанковой управляемой ракетой по БТР-4Е "Буцефал" Вооруженных Сил Украины из посадки.

Бронемашина выдержала удар благодаря противокумулятивным решеткам и отступила.

Когда и на каком участке фронта была сделана запись — неизвестно.

СПРАВКА. БТР-4 "Буцефал" — семейство украинских бронетранспортеров. Предназначен для транспортировки личного состава пехотных подразделений и их огневой поддержки в бою. БТР может служить базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты. БТР способен вести боевые действия в разных условиях, в том числе при условии применения противником оружия массового поражения. Может выполнять поставленные задачи как днем, так и ночью, в разных климатических условиях, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья.

Дмитро Гриниченко

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