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БТР-4Е "Буцефал" выдержал попадание ПТУР благодаря противокумулятивным решеткам — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 11:09
Попадание ПТУР в БТР-4 (Фото: скриншот с видео)
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В Сети появилось видео, как украинский бронетранспортер БТР-4Е "Буцефал" выдержал попадание ПТУР россиян благодаря противокумулятивным решеткам. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают большую войну.

На видео, которое снято со стороны оккупантов, можно увидеть удар противотанковой управляемой ракетой по БТР-4Е "Буцефал" Вооруженных Сил Украины из посадки.
Бронемашина выдержала удар благодаря противокумулятивным решеткам и отступила.
Когда и на каком участке фронта была сделана запись — неизвестно.

СПРАВКА. БТР-4 "Буцефал" — семейство украинских бронетранспортеров. Предназначен для транспортировки личного состава пехотных подразделений и их огневой поддержки в бою. БТР может служить базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты. БТР способен вести боевые действия в разных условиях, в том числе при условии применения противником оружия массового поражения. Может выполнять поставленные задачи как днем, так и ночью, в разных климатических условиях, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья.

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Дмитро Гриниченко
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войнаптурБТР-4Е "Буцефал"
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