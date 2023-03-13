Спецподразделение Национальной гвардии "Омега" показало фрагмент видео со штурма позиций российских оккупантов украинской пехотой, которую прикрывает огнем экипаж БМП. Кем, когда и где снят ролик, не уточняется; в кадре – еще не сошедший снег.

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Бойцы, прикрытые "броней" слева от посадки, ведут огонь из автоматов и продвигаются в сторону позиций врага.

В какой-то момент они уточняют, кто идет в начале посадки – "наши" или оккупанты, продолжая штурм.

Украинские военные кричат в сторону окопов предложения сдаваться, но, не получив ответной реакции, после крика "короче, гасите их", продолжают "насыпать" по позициям. Судя по разговорам, в окопах остаются "еще живые" россияне.

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Помимо этого, доброволец 24 ОШБ "Айдар" показал "трейлер" со штурма позиции оккупантов в поселке:

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Євген Пилипенко

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