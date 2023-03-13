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"Руки вверх, по одному". ВСУ атакуют россиян в посадке: видео с налобной камеры штурмовика видео

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 12:12
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

Спецподразделение Национальной гвардии "Омега" показало фрагмент видео со штурма позиций российских оккупантов украинской пехотой, которую прикрывает огнем экипаж БМП. Кем, когда и где снят ролик, не уточняется; в кадре – еще не сошедший снег.

Бойцы, прикрытые "броней" слева от посадки, ведут огонь из автоматов и продвигаются в сторону позиций врага.

В какой-то момент они уточняют, кто идет в начале посадки – "наши" или оккупанты, продолжая штурм.

Украинские военные кричат в сторону окопов предложения сдаваться, но, не получив ответной реакции, после крика "короче, гасите их", продолжают "насыпать" по позициям. Судя по разговорам, в окопах остаются "еще живые" россияне.

Смотрите видео: Россияне в посадке делали неприличные жесты: к ним полетел "заряженный" дрон ВСУ

Помимо этого, доброволец 24 ОШБ "Айдар" показал "трейлер" со штурма позиции оккупантов в поселке:

Смотрите видео: Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне

Євген Пилипенко
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войнапосадкаштурм
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