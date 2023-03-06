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ВСУ уничтожили две группы россиян в одном месте: в воздух взлетели штаны оккупанта – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 21:35
Видео: 30 ОМБр
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Украинские военнослужащие показали уничтожение российских оккупантов с помощью гранат, сброшенных с дрона. Видео опубликовала 30-я отдельная механизированная бригада.

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"Мастер-класс от 30-й ОМБр: как бросить гранату, чтобы полетели штаны", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что аэроразведчики 30-й бригады уничтожили две группы российских войск в одном и том же месте. На видео также можно заметить, как в воздух взлетают штаны российского оккупанта.

Когда именно и на каком направлении было снято видео, военные не уточняют.

  • Россияне продолжают безуспешные попытки наступать и штурмовать позиции ВСУ на востоке. Самая сложная ситуация остается на Бахмутском направлении, но на сегодняшнем заседании Ставки было решено продолжать оборонную операцию и не отводить войска.

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Оксана Житнюк
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войнаграната30 бригада
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