Военнослужащие 93 бригады Вооруженных Сил Украины вместе с другими подразделениями продолжают удерживать разрушенный в затяжных боевых действиях Бахмут в Донецкой области. На видео от 93 ОМБр показаны фрагменты уличных боев, в том числе пехотные и с задействованием тяжелой техники.

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В кадре показаны фрагменты пехотного уличного боя с автоматами и противотанковым вооружением, контузия бойца ВСУ, оказание ему первой медицинской помощи, работа из орудия БМП и другое.

С дрона также показано, как танк ВСУ разбивает снарядами дома в частном секторе, которые заняли российские оккупанты.

"Несмотря на то что россияне пытаются окружить город, украинские военные оказывают оккупантам отчаянное сопротивление. Город не сдается оккупантам. Украинские военные не ушли из Бахмута. Город держится", – подписан ролик.

Глава Минобороны США Остин считает, что возможный захват Бахмута россиянами "не будет оперативным или стратегическим ударом для ВСУ".

Вечером 5 марта в ВСУ заявили что защитникам Бахмута доставляют боеприпасы, вывозят раненых, окружения нет.

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Євген Пилипенко

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