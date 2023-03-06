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Генштаб: РФ давит на Бахмут с севера и юга. ВСУ отбили более 95 атак на Донбассе — карта

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06.03.2023, 07:08
Генштаб: РФ давит на Бахмут с севера и юга. ВСУ отбили более 95 атак на Донбассе — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты давят на Бахмут с севера и юга, Вооруженные Силы Украины отбили более 95 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что россияне сосредоточены на наступательных действиях в направлении Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки. 

За сутки украинские воины отбили более 95 атак противника в районах Белогоровки и Невского Луганской области, а также Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского Донецкой области. 

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава РФ и позицию противовоздушной обороны захватчиков.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут сражаться за каждый метр земли.

Смотрите также: Бьют россиян под Бахмутом и Кременной. ВСУ показали работу РСЗО М270 на Донбассе – видео

Дмитро Гриниченко
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