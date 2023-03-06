Генштаб: РФ давит на Бахмут с севера и юга. ВСУ отбили более 95 атак на Донбассе — карта
Российские оккупанты давят на Бахмут с севера и юга, Вооруженные Силы Украины отбили более 95 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что россияне сосредоточены на наступательных действиях в направлении Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки.
За сутки украинские воины отбили более 95 атак противника в районах Белогоровки и Невского Луганской области, а также Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава РФ и позицию противовоздушной обороны захватчиков.
Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут сражаться за каждый метр земли.
- 28 февраля 2023 года генерал Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Сообщалось, что Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
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