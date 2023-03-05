Защитникам Бахмута доставляют боеприпасы, вывозят раненых, окружения нет – спикер ВСУ

Силы обороны Украины продолжают держать оборону в Бахмуте, в город по-прежнему доставляется снабжение, из него вывозят раненых. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Череватый опроверг заявления пропаганды оккупантов о том, что россиянам якобы удалось окружить Бахмут.

"Силы обороны – ВСУ, подразделения погранслужбы и Нацгвардии, – держат оборону в Бахмуте, туда есть возможность доставить боеприпасы, провиант, лекарства, забрать раненых", – сказал спикер.

Он подтвердил, что оккупанты бьют по мостам и другим ключевым коммуникациям, однако подчеркнул, что при этом есть разные возможности доставить частям на передовой все, что им нужно.

4 марта Череватый пояснил, что массового отвода украинских войск из Бахмута нет, проводятся плановые ротации подразделений.

По словам одного из защитников Бахмута, в последние дни линия фронта стабилизировалась, но украинским силам это дается сверхтяжелыми усилиями.

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Сергій Бережний

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