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Защитник Бахмута: Каждый час похож на ад, но в последние дни линия фронта не двигается

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 20:31
Защитник Бахмута: Каждый час похож на ад, но в последние дни линия фронта не двигается - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

В последние дни линия фронта в районе Бахмута несколько стабилизировалась, но украинским силам это дается сверхтяжелыми усилиями. Об этом в эфире Киев 24 сказал заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады Нацгвардии Владимир Назаренко.

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"В Бахмуте каждый час похож на ад. К сожалению, у врага были успехи на северо-западе от Бахмута – неделю, полторы, две назад. И сейчас враг пытается найти слабое место, проводить психологические операции по запугиванию, но украинские воины стойкие и дают хороший отпор. И в последние несколько дней линия фронта очень тяжелыми, чрезвычайно тяжелыми усилиями определенным образом не двигается, то есть стабилизирована", – сказал Назаренко.

Военнослужащий отметил, что на южном направлении от Бахмута – в районе Ивановского и трассы Константиновка – Бахмут – территории контролируются украинскими войсками. Он подчеркнул, что это удается делать сверхтяжелыми усилиями, а также напомнил, что ситуация может очень быстро меняться.

  • В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают вести безрезультатные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара Донецкой области. Попытки армии РФ окружить Бахмут также остаются безуспешны.

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Оксана Житнюк
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война бахмут владимир назаренко
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