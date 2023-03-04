В Бахмуте артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила группу российских штурмовиков из 25 оккупантов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
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По словам пограничников, аэроразведка помогла выследить и обезвредить 25 штурмовиков РФ, еще четыре оккупанта отступили.
Противник был уничтожен артиллерией калибра 155 мм.
За прошедшую неделю в районе Бахмута украинские воины при помощи дронов обнаружили 68 мест расположения россиян, 23 единицы техники и 17 складов боеприпасов.
Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут сражаться за каждый метр земли.
- 28 февраля 2023 года генерал Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Сообщалось, что Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
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