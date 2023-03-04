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В Бахмуте аэроразведка обнаружила 25 штурмовиков. Артиллерия 155 мм уничтожила их — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 14:47
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В Бахмуте артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила группу российских штурмовиков из 25 оккупантов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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По словам пограничников, аэроразведка помогла выследить и обезвредить 25 штурмовиков РФ, еще четыре оккупанта отступили. 

Противник был уничтожен артиллерией калибра 155 мм.

За прошедшую неделю в районе Бахмута украинские воины при помощи дронов обнаружили 68 мест расположения россиян, 23 единицы техники и 17 складов боеприпасов. 

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут сражаться за каждый метр земли.

Смотрите также: Бьют россиян под Бахмутом и Кременной. ВСУ показали работу РСЗО М270 на Донбассе – видео

Дмитро Гриниченко
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