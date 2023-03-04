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Россиянам не удается окружить Бахмут, ВСУ поотбивали много атак на Донбассе – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 18:36
Россиянам не удается окружить Бахмут, ВСУ поотбивали много атак на Донбассе – Генштаб - Фото
ЗСУ під Бахмутом (Фото - ЕРА)

Россияне продолжают вести безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара Донецкой области. Попытки армии РФ окружить Бахмут также остаются безуспешными, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке .

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На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток армия РФ продолжала вести наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области – успеха не имела.

На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытаются окружить город. В течение суток украинские воины отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка и Бахмут.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское и Красногоровка.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

Генштаб сообщает, что для восполнения масштабных потерь в живой силе РФ продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей. Всем руководителям учебных заведений было приказано поставить на военный учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения.

Также известно, что в Луганской области оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских, у которых нет паспортов РФ. Под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская.

  • По данным Генштаба, ВСУ уничтожили 820 российских оккупантов, 22 единицы боевой техники и 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Суммарные потери РФ в живой силе с начала большой войны превышают 152 000 убитыми.

Смотрите также: В Бахмуте аэроразведка обнаружила 25 штурмовиков РФ. Артиллерия 155 мм уничтожила их – видео

Оксана Житнюк
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генштаб война бахмут
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