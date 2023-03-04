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Потери России: ВСУ уничтожили 820 оккупантов, 22 единицы боевой техники и 15 артсистем

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 08:16
Потери России: ВСУ уничтожили 820 оккупантов, 22 единицы боевой техники и 15 артсистем - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 820 российских оккупантов, 22 единицы боевой техники и 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что Силы обороны отбили более 150 атак россиян за сутки в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 152190 (+820),

— танков — 3409 (+4),

— боевых бронированных машин — 6683 (+10),

— артиллерийских систем — 2414 (+12),

— РСЗО — 487 (+3),

— средств ПВО — 247,

— самолетов — 302 (+1),

— вертолетов — 289,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2066 (+5),

— крылатых ракет — 873,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5289 (+8),

— специальной техники — 230.

Смотрите также: Бьют россиян под Бахмутом и Кременной. ВСУ показали работу РСЗО М270 на Донбассе – видео

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс потери генштаб
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