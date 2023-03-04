Потери России: ВСУ уничтожили 820 оккупантов, 22 единицы боевой техники и 15 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 820 российских оккупантов, 22 единицы боевой техники и 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке военные заявляли, что Силы обороны отбили более 150 атак россиян за сутки в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 152190 (+820),
— танков — 3409 (+4),
— боевых бронированных машин — 6683 (+10),
— артиллерийских систем — 2414 (+12),
— РСЗО — 487 (+3),
— средств ПВО — 247,
— самолетов — 302 (+1),
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2066 (+5),
— крылатых ракет — 873,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5289 (+8),
— специальной техники — 230.
- 28 февраля 2023 года генерал Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Сообщалось, что Пригожин имитирует нахождение в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
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