UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Массового отвода украинских войск из Бахмута нет, есть плановые ротации – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 22:57
Массового отвода украинских войск из Бахмута нет, есть плановые ротации – спикер ВСУ - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

В Бахмуте не происходит массового отвода украинских войск, но есть плановые ротации. Об этом сообщил в комментарии CNN спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя сообщения о якобы выводе некоторых подразделений из Бахмута, Череватый сказал, что украинские войска меняют позиции в рамках контролируемых плановых ротаций.

"Массового вывода украинских войск также нет", – сказал он.

Спикер ВСУ подчеркнул, что бои в Бахмуте в основном идут на окраинах, а сам город контролируют Силы обороны: бойцы ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

  • В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают вести безрезультатные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара Донецкой области. Попытки армии РФ окружить Бахмут также остаются безуспешны.
  • По словам одного из защитников Бахмута, в последние дни линия фронта стабилизировалась, но украинским силам это дается сверхтяжелыми усилиями. 

Читайте также: ВСУ: Приезды генералов в Бахмут — это маркер того, что мы будем сражаться за каждый метр

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бахмут война Сергей Череватый отвод войск ротация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 