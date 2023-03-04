Массового отвода украинских войск из Бахмута нет, есть плановые ротации – спикер ВСУ
04.03.2023, 22:57
Бахмут (Фото: EPA)
В Бахмуте не происходит массового отвода украинских войск, но есть плановые ротации. Об этом сообщил в комментарии CNN спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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Комментируя сообщения о якобы выводе некоторых подразделений из Бахмута, Череватый сказал, что украинские войска меняют позиции в рамках контролируемых плановых ротаций.
"Массового вывода украинских войск также нет", – сказал он.
Спикер ВСУ подчеркнул, что бои в Бахмуте в основном идут на окраинах, а сам город контролируют Силы обороны: бойцы ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.
- В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают вести безрезультатные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара Донецкой области. Попытки армии РФ окружить Бахмут также остаются безуспешны.
- По словам одного из защитников Бахмута, в последние дни линия фронта стабилизировалась, но украинским силам это дается сверхтяжелыми усилиями.
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