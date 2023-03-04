Массового отвода украинских войск из Бахмута нет, есть плановые ротации – спикер ВСУ

В Бахмуте не происходит массового отвода украинских войск, но есть плановые ротации. Об этом сообщил в комментарии CNN спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Комментируя сообщения о якобы выводе некоторых подразделений из Бахмута, Череватый сказал, что украинские войска меняют позиции в рамках контролируемых плановых ротаций.

"Массового вывода украинских войск также нет", – сказал он.

Спикер ВСУ подчеркнул, что бои в Бахмуте в основном идут на окраинах, а сам город контролируют Силы обороны: бойцы ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают вести безрезультатные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара Донецкой области. Попытки армии РФ окружить Бахмут также остаются безуспешны.

По словам одного из защитников Бахмута, в последние дни линия фронта стабилизировалась, но украинским силам это дается сверхтяжелыми усилиями.

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Оксана Житнюк

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