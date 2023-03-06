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Остин: Захват Бахмута россиянами не будет оперативным или стратегическим ударом для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 13:20
Остин: Захват Бахмута россиянами не будет оперативным или стратегическим ударом для ВСУ - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

По словам министра обороны США Ллойда Остина, если российские оккупанты захватят Бахмут, это не станет "оперативным или стратегическим ударом" для украинских военных. Об этом он сказал во время визита в Амман, Иордания, сообщает CNN.

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"Конечно, я не хочу преуменьшать огромные усилия, которые украинские солдаты и лидеры приложили для защиты Бахмута, но я считаю, что здесь больше символическое значение, нежели стратегическое и оперативное", – сказал Остин.

"Поэтому падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы. Я думаю, что она продолжится", – добавил он.

Остин также сказал, что россияне продолжают перебрасывать на фронт много плохо обученных и плохо оснащенных войск. "И эти войска очень быстро встречают свою смерть", – отметил он.

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Вадим Ребрина
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ВСУ война бахмут Ллойд Остин
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