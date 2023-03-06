Остин: Захват Бахмута россиянами не будет оперативным или стратегическим ударом для ВСУ

По словам министра обороны США Ллойда Остина, если российские оккупанты захватят Бахмут, это не станет "оперативным или стратегическим ударом" для украинских военных. Об этом он сказал во время визита в Амман, Иордания, сообщает CNN.

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"Конечно, я не хочу преуменьшать огромные усилия, которые украинские солдаты и лидеры приложили для защиты Бахмута, но я считаю, что здесь больше символическое значение, нежели стратегическое и оперативное", – сказал Остин.

"Поэтому падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы. Я думаю, что она продолжится", – добавил он.

Остин также сказал, что россияне продолжают перебрасывать на фронт много плохо обученных и плохо оснащенных войск. "И эти войска очень быстро встречают свою смерть", – отметил он.

В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

Сообщалось, что Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об окружении города.

Сегодня Генштаб сообщил, что российские оккупанты давят на Бахмут с севера и юга, ВСУ отразили более 95 атак на Донбассе в сутки.

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Вадим Ребрина

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