Данилов объяснил решение Ставки продолжить оборону Бахмута: Об окружении речь не идет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на Ставке верховного главнокомандующего в понедельник было принято единогласное решение продолжить оборону Бахмута. В эфире единого телемарафона он заявил, что ситуация в городе "сложная, но контролируемая".

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"Было принято решение, поддержанное всеми членами Ставки, продолжить оборонную операцию. <...> Об окружении Бахмута речь не идет, но мы понимаем, что ситуация непростая", – сказал Данилов.

Он добавил, что считает оправданным такое решение Ставки.

"Каждый день сотни их [россиян] ложатся в землю, мы там уничтожаем их технику. Если бы Бахмут не держался, совсем в других городах бы происходила оборона. Эта крепость – важная вещь для обороны всего нашего государства", – сказал Данилов.

Он пообещал, что государство не будет скрывать от общества информацию о ситуации на фронте, и "когда будет принято то или иное решение, мы будем информировать".

Россия бросила на Бахмут лучшие подразделения, но украинским войскам пока целесообразно удерживать позиции на этом участке фронта, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Генерал Александр Сырский заявил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, россияне бросили в бой дополнительные силы среди боевиков террористической Группы Вагнера.

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Андрій Водяний

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