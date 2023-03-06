Данилов объяснил решение Ставки продолжить оборону Бахмута: Об окружении речь не идет
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на Ставке верховного главнокомандующего в понедельник было принято единогласное решение продолжить оборону Бахмута. В эфире единого телемарафона он заявил, что ситуация в городе "сложная, но контролируемая".
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"Было принято решение, поддержанное всеми членами Ставки, продолжить оборонную операцию. <...> Об окружении Бахмута речь не идет, но мы понимаем, что ситуация непростая", – сказал Данилов.
Он добавил, что считает оправданным такое решение Ставки.
"Каждый день сотни их [россиян] ложатся в землю, мы там уничтожаем их технику. Если бы Бахмут не держался, совсем в других городах бы происходила оборона. Эта крепость – важная вещь для обороны всего нашего государства", – сказал Данилов.
Он пообещал, что государство не будет скрывать от общества информацию о ситуации на фронте, и "когда будет принято то или иное решение, мы будем информировать".
- Россия бросила на Бахмут лучшие подразделения, но украинским войскам пока целесообразно удерживать позиции на этом участке фронта, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
- Генерал Александр Сырский заявил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, россияне бросили в бой дополнительные силы среди боевиков террористической Группы Вагнера.
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