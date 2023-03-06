Сырский снова побывал в Бахмуте: Россия бросила в бой дополнительные силы

Бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, россияне бросили в бой дополнительные силы из числа боевиков террористической Группы Вагнера. Как сообщает Military Media Center, об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, который в очередной раз побывал в самой горячей точке фронта.

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Вчера, 5 марта, Сырский посетил украинские части, осуществляющие оборону Бахмута и на подступах к городу.

"Враг бросил в бой дополнительные силы Вагнера. Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города", – отметил Сырский.

Он сказал, что сопротивление украинских сил на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев, и все это время попытки РФ захватить город разбивались о стойкость Сил обороны.

"Наши защитники нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника", – сказал Сырский.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.

Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об окружении города.

Сегодня Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой являлась оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.

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Оксана Житнюк

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