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Сырский снова побывал в Бахмуте: Россия бросила в бой дополнительные силы

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 16:49
Сырский снова побывал в Бахмуте: Россия бросила в бой дополнительные силы - Фото
Александр Сырский в Бахмуте (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, россияне бросили в бой дополнительные силы из числа боевиков террористической Группы Вагнера. Как сообщает Military Media Center, об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, который в очередной раз побывал в самой горячей точке фронта.

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Вчера, 5 марта, Сырский посетил украинские части, осуществляющие оборону Бахмута и на подступах к городу.

"Враг бросил в бой дополнительные силы Вагнера. Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города", – отметил Сырский.

Он сказал, что сопротивление украинских сил на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев, и все это время попытки РФ захватить город разбивались о стойкость Сил обороны.

"Наши защитники нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника", – сказал Сырский.

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Оксана Житнюк
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