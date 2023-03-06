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РФ бросила в бой за Бахмут лучшие подразделения и концентрирует максимальный огонь – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 20:00
РФ бросила в бой за Бахмут лучшие подразделения и концентрирует максимальный огонь – ВСУ - Фото
ВСУ под Бахмутом (Фото - ЕРА)

Россияне бросили в бои за Бахмут свои лучшие подразделения, но украинским войскам пока еще целесообразно удерживать позиции на этом участке фронта, нанося оккупантам существенные потери. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"Враг бросил в бой лучшие свои подразделения. Он концентрирует максимальный артиллерийский огонь. В частности, за эти сутки было около 130 ударов по нашим позициям на Бахмутском направлении", – сказал Череватый.

По его словам, сейчас Бахмут стал для Украины символом несокрушимости бойцов Сил обороны, а для россиян этот город стал сломом их мифа о "второй армии мира".

Он подчеркнул, что сейчас к Бахмуту приковано много внимания, но с оперативной точки зрения этот город не представляет собой "аж такой ценности", однако это украинская земля, и Силы обороны защищают каждый ее метр.

"И пока есть возможность досаждать врагу, выбивать его личный состав, его боевой дух и боевые возможности, мы это делаем. Если есть необходимость отступить, как мы это делали в Северодонецке, Лисичанске или Соледаре, – мы это делали, нанеся врагу невероятные потери", – сказал Череватый, подчеркнув, что после отступлений из Луганской области украинские бойцы освободили практически всю Харьковскую область и Лиман.

Отвечая на вопрос, сопоставима ли цена, которую Украина платит за оборону Бахмута, с получаемыми результатами, спикер ВСУ сказал, что сейчас на этом участке фронта сконцентрированы "одни из лучших военных умов" – операцией занимается генерал-полковник Александр Сырский вместе со своим штабом. Череватый напомнил, что они уже добились определенных побед в этой войне – в частности, в Киевской, Лиманской и Харьковской операциях.

"Я уверен, что они учитывают все аспекты. Они консультируются по необходимости с нашими западными партнерами", – сказал Череватый, напомнив также о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором было утверждено, что на данный момент есть целесообразность продолжать удерживать позиции в Бахмуте.

Он также предположил, что для российской террористической Группы Вагнера, вероятно, бои за Бахмут уже будут последними, где они могли что-то показать.

  • Сегодня Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой являлась оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и последующее  усиление позиций.
  • Сырский заявил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, россияне бросили в бой дополнительные силы из числа боевиков террористической Группы Вагнера.

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Оксана Житнюк
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война бахмут Сергей Череватый
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