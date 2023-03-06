Министр обороны Алексей Резников дал большое интервью LIGA.net, в котором рассказал о доверии президента Владимира Зеленского, несогласии с начальником ГУР Кириллом Будановым, яйцах за 17 грн, вступлении Китая в войну и новых зарплатах в Вооруженных Силах Украины.

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Видеоверсия разговора опубликована на YouTube-канале LIGA.net.

Текстовая версия – здесь: Министр войны. Резников о Зеленском и стране: каждый с 18 лет должен учиться стрелять.

Андрій Водяний

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