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Резников дал большое интервью LIGA.net: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 17:00
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)
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Министр обороны Алексей Резников дал большое интервью LIGA.net, в котором рассказал о доверии президента Владимира Зеленского, несогласии с начальником ГУР Кириллом Будановым, яйцах за 17 грн, вступлении Китая в войну и новых зарплатах в Вооруженных Силах Украины.

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Видеоверсия разговора опубликована на YouTube-канале LIGA.net.

Текстовая версия – здесь: Министр войны. Резников о Зеленском и стране: каждый с 18 лет должен учиться стрелять.

Андрій Водяний
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Алексей Резниковвойнаминобороны
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