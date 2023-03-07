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Россияне в посадке делали неприличные жесты: к ним полетел "заряженный" дрон ВСУ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 09:32
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Аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Острожского показали, как с помощью пары гранат уничтожить противотанковый ракетный комплекс на позициях российских оккупантов в одной из многочисленных лесопосадок востока Украины. Ролик выложен в Telegram группы Aerobomber.

В кадре захватчики, заметив коптер Сил обороны, гримасничают и делают неприличные жесты в его сторону, а также пытаются сбить из автомата.

Позднее дрон сбрасывает на позиции гранаты (Ф-1 и, вероятно, термобарическую РГТ-27С), которые по меньшей мере повреждают ПТРК.

"Неуравновешенные ж*порукие кацапские противотанкисты против дрона", – так лаконично подписали ролик его авторы.

Когда именно и на каком направлении было снято видео, не уточняется.

Смотрите видео: Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне

Вчера в ролике ниже от 30 ОМБр украинская аэроразведка показала, "как бросить гранату, чтобы полетели штаны".

"Смотрите яркое видео и обратите внимание на его кульминацию – эффектный полет российских штанцов", – говорится в подписи к ролику.

Євген Пилипенко
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