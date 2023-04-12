Потери: ВСУ уничтожили 730 россиян, сожгли 20 единиц техники и пять артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 730 российских оккупантов, сожгли 20 единиц техники и пять артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что в Бахмуте и вокруг города продолжаются бои, россияне штурмуют районы Авдеевки и Марьинки, а ВСУ отбили 72 атаки на Донбассе за сутки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 180050 (+730),
— танков — 3646 (+2),
— боевых бронированных машин — 7043 (+5),
— артиллерийских систем — 2770 (+5),
— РСЗО — 535,
— средств ПВО — 282,
— самолетов — 307,
— вертолетов — 293,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2334 (+2),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5630 (+10),
— специальной техники — 319 (+3).
- 11 апреля 2023 года спикер ВСУ спрогнозировал, что вагнеровцев в Бахмуте может хватить еще на два месяца.
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