Украинский боец уничтожил российский танк из переносного противотанкового ракетного комплекса. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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"Охота на вражеские танки продолжается. С каждым выстрелом – минус единица техники вместе с экипажем", – говорится в комментарии к видео.

В ролике показано, как украинский военный стреляет из ПТРК, через некоторое время вдалеке виден дым от взрыва. Затем показана горящая техника российских оккупантов.

Недавно появилось видео того, как бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты и 503 отдельного батальона морской пехоты ликвидировали в районе Авдеевки группу "заблудившихся" россиян.

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Наталія Медведєва

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