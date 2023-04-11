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"Охота продолжается". Воин 59 ОМБр сжег российский танк из ПТРК – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 19:36
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Украинский боец уничтожил российский танк из переносного противотанкового ракетного комплекса. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Охота на вражеские танки продолжается. С каждым выстрелом – минус единица техники вместе с экипажем", – говорится в комментарии к видео.

В ролике показано, как украинский военный стреляет из ПТРК, через некоторое время вдалеке виден дым от взрыва. Затем показана горящая техника российских оккупантов.

  • Недавно появилось видео того, как бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты и 503 отдельного батальона морской пехоты ликвидировали в районе Авдеевки группу "заблудившихся" россиян. 

Читайте также: Сырский показал видео залпов HIMARS: Уничтожают тысячи единиц солдат и техники РФ

Наталія Медведєва
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