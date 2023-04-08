Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты и 503-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали в районе Авдеевки группу "заблувшихся" россиян. Видео опубликовала пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, а спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский рассказал о результатах боя.

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"Заблудившимся российским захватчикам под Авдеевкой морпехи "подсветили" 120-мм путь-дорожку на концерт Кобзона", – сказано в сообщении.

Дмитрашковский рассказал, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Результат – возобновление некоторых позиций украинских сил.

Он также показал видео морпехов, отметив, что это кадры ночного боя.

"Россияне пехотной группой выдвигались на штурм. Их сопровождает наша аэроразведка. 120-мм миномет показал оккупантам дорогу на концерт Кобзона", – сказал спикер ВСУ.

Он отметил, что на этом участке фронта в составе российского 1-го армейского корпуса действует 1-я славянская бригада, которую еще в 2014 году создавал террорист Игорь Гиркин.

Он также показал видео с взятым в плен под Авдеевкой оккупантом из этой бригады. Тот пожаловался, что армия РФ "проигрывает по всем параметрам", не имеет ни артиллерии, ни пехоты, а командование назвал "очень-очень слабым".

По данным Генштаба, ВСУ обили более 60 атак на Донбассе в сутки. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки.

В течение суток на фронте было уничтожено 570 российских оккупантов. Общее количество убитых россиян с начала полномасштабного вторжения – 177 680.

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Оксана Житнюк

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