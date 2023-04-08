Потери: ВСУ ликвидировали 570 россиян, сожгли 19 единиц техники и пять артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 570 россиян, сожгли 19 единиц техники и пять артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки, а ВСУ отбили более 60 атак на Донбассе за сутки.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 177680 (+570),

— танков — 3636 (+3),

— боевых бронированных машин — 7020 (+4),

— артиллерийских систем — 2727 (+5),

— РСЗО — 533,

— средств ПВО — 282 (+1),

— самолетов — 307 (+1),

— вертолетов — 292,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2298 (+7),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,



— автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12),

— специальной техники — 304.

Дмитро Гриниченко

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