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Потери: ВСУ ликвидировали 570 россиян, сожгли 19 единиц техники и пять артсистем за сутки

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 08:12
Потери: ВСУ ликвидировали 570 россиян, сожгли 19 единиц техники и пять артсистем за сутки - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 570 россиян, сожгли 19 единиц техники и пять артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки, а ВСУ отбили более 60 атак на Донбассе за сутки.

Общие потери врага за время большой войны составили: 

— личного состава — 177680 (+570),

— танков — 3636 (+3),

— боевых бронированных машин — 7020 (+4),

— артиллерийских систем — 2727 (+5),

— РСЗО — 533,

— средств ПВО — 282 (+1),

— самолетов — 307 (+1),

— вертолетов — 292,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2298 (+7),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12),

— специальной техники — 304.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

Читайте также: Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди

Дмитро Гриниченко
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