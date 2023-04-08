Потери: ВСУ ликвидировали 570 россиян, сожгли 19 единиц техники и пять артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 570 россиян, сожгли 19 единиц техники и пять артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки, а ВСУ отбили более 60 атак на Донбассе за сутки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 177680 (+570),
— танков — 3636 (+3),
— боевых бронированных машин — 7020 (+4),
— артиллерийских систем — 2727 (+5),
— РСЗО — 533,
— средств ПВО — 282 (+1),
— самолетов — 307 (+1),
— вертолетов — 292,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2298 (+7),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12),
— специальной техники — 304.
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