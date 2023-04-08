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Генштаб: Самые ожесточенные бои в Бахмуте и Марьинке. ВСУ отбили там более 35 атак — карта

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 06:43
Генштаб: Самые ожесточенные бои в Бахмуте и Марьинке. ВСУ отбили там более 35 атак — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 60 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

В направлении Лимана противник наступал южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского, все атаки были отбиты. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжаются попытки россиян полностью захватить Бахмут, идут ожесточенные бои, за сутки враг безуспешно атаковал восточнее Богдановки и Ивановского — Силы обороны отбили около 20 атак. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка оккупанты пытались наступать в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы, успеха не имели. Самые жестокие бои идут за Марьинку, где было отбито более 15 атак. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники. Захватчики потеряли три БПЛА "Орлан", три дрона-камикадзе "Ланцет" и один беспилотник "Мерлин". 
Ракетчики и артиллеристы поразили один пункт управления, два района сосредоточения пехоты и уничтожили склад боеприпасов. 
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

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Дмитро Гриниченко
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