Генштаб: Самые ожесточенные бои в Бахмуте и Марьинке. ВСУ отбили там более 35 атак — карта

Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 60 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В направлении Лимана противник наступал южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского, все атаки были отбиты.

Продолжаются попытки россиян полностью захватить Бахмут, идут ожесточенные бои, за сутки враг безуспешно атаковал восточнее Богдановки и Ивановского — Силы обороны отбили около 20 атак.

Вблизи Донецка оккупанты пытались наступать в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы, успеха не имели. Самые жестокие бои идут за Марьинку, где было отбито более 15 атак.





Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.