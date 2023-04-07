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В Бахмуте у России нет стратегического успеха. Мы знаем ее планы, она несет потери — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 11:52
В Бахмуте у России нет стратегического успеха. Мы знаем ее планы, она несет потери — ВСУ - Фото
Дорога на Бахмут (Фото: EPA)

В Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии агентству Reuters.

По его словам, ситуация в Бахмуте сложная, а россияне концентрируют все усилия на захвате города, но не добиваются стратегического успеха. 

Он отметил, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.

"Обстановка сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", — сказал Череватый.

Бои в Бахмуте (Фото: Military Land)

Ранее Череватый заявил, что Пригожин "ставит флаги" на полностью уничтоженные здания в Бахмуте, заявляя о "победах". 

Читайте также: Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди

Дмитро Гриниченко
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война бахмут Донбасс Сергей Череватый
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