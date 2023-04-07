В Бахмуте у России нет стратегического успеха. Мы знаем ее планы, она несет потери — ВСУ

В Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии агентству Reuters.

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По его словам, ситуация в Бахмуте сложная, а россияне концентрируют все усилия на захвате города, но не добиваются стратегического успеха.

Он отметил, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.

"Обстановка сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", — сказал Череватый.

Ранее Череватый заявил, что Пригожин "ставит флаги" на полностью уничтоженные здания в Бахмуте, заявляя о "победах".

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. Все на контроле.

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Дмитро Гриниченко

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