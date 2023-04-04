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ВСУ: Пригожин в Бахмуте, так как в Питере опасно. Он ставит флаги на уничтоженные здания

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 13:04
ВСУ: Пригожин в Бахмуте, так как в Питере опасно. Он ставит флаги на уничтоженные здания - Фото
Сергей Череватый (Фото: AрмiяInform)

Главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин "ставит флаги" на полностью уничтоженные здания в Бахмуте, заявляя о "победах". Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, Пригожин "установил флаг" на здание городского совета в Бахмуте, которого физически больше не существует. 

"Пригожин ездит в Бахмут, так как в Петербурге сейчас опасно, видим, что там взрываются всякие рестораны. Он устанавливает флаги на зданиях, которыеу полностью уничтожены", — сказал Череватый.

Он отметил, что Вагнер продолжает штурмовать Бахмут, за сутки в районе города произошло 32 атаки противника — россияне потеряли 91 человека убитыми, 119 ранеными, танк, систему "Град" и три склада боеприпасов. 

"Больше всего потерь несет Вагнер, их гонят в атаки под принуждением, выбора у них нет", — резюмировал спикер ВСУ.

Бои в Бахмуте (Карта: Military Land)

Читайте также: ВСУ: Россия очень далека от захвата Бахмута. Пригожин поднял флаг над каким-то сортиром

Дмитро Гриниченко
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