ВСУ: Россия очень далека от захвата Бахмута. Пригожин поднял флаг над каким-то сортиром
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты очень далеки от захвата Бахмута. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.
По его словам, россияне не захватили Бахмут, а вокруг здания горсовета идут бои.
"Они подняли флаг над каким-то сортиром. Прикрепили его к стороне неизвестно чего, повесили тряпку и сказали, что взяли город. Ну ладно, пусть думают, что взяли", — сказал Череватый.
Представитель Сил обороны отметил, что город остается под контролем Украины.
"Ничего не захватили и они, мягко говоря, очень далеки от этого", — резюмировал он.
Ранее российские пропагандистские ресурсы, которые контролирует главарь террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин, опубликовали запись, где он говорит о якобы захвате горсовета Бахмута и заявляет о "юридическом взятии" города.
Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
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