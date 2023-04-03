ВСУ: Россия очень далека от захвата Бахмута. Пригожин поднял флаг над каким-то сортиром

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты очень далеки от захвата Бахмута. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

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По его словам, россияне не захватили Бахмут, а вокруг здания горсовета идут бои.

"Они подняли флаг над каким-то сортиром. Прикрепили его к стороне неизвестно чего, повесили тряпку и сказали, что взяли город. Ну ладно, пусть думают, что взяли", — сказал Череватый.

Представитель Сил обороны отметил, что город остается под контролем Украины.

"Ничего не захватили и они, мягко говоря, очень далеки от этого", — резюмировал он.

Ранее российские пропагандистские ресурсы, которые контролирует главарь террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин, опубликовали запись, где он говорит о якобы захвате горсовета Бахмута и заявляет о "юридическом взятии" города.

Фейковое сообщение Пригожина опровергли в Офисе президента.

Дмитро Гриниченко

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