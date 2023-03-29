UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 08:14
Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин продаст возможную оккупацию Бахмута как победу Западу, населению РФ, КНР и Ирану. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

По его словам, Путин продаст падение Бахмута как победу западным странам, Китаю, Ирану и населению России. 

"Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабые, — он будет давить, давить, давить. Мы не можем терять ступени, потому что война — это пирог — кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина столкнется с давлением в случае возможного поражения в Бахмуте. 

"Это будет как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. Наше общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — подчеркнул глава государства.

Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Китай война Донбасс Иран владимир путин бахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 