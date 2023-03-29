Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин продаст возможную оккупацию Бахмута как победу Западу, населению РФ, КНР и Ирану. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

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По его словам, Путин продаст падение Бахмута как победу западным странам, Китаю, Ирану и населению России.

"Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабые, — он будет давить, давить, давить. Мы не можем терять ступени, потому что война — это пирог — кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина столкнется с давлением в случае возможного поражения в Бахмуте.

"Это будет как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. Наше общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — подчеркнул глава государства.

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Дмитро Гриниченко

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