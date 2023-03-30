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Бахмут штурмуют около 6000 подготовленных вагнеровцев, ВСУ устроили бойню — генерал Милли

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30.03.2023, 06:21
Бахмут штурмуют около 6000 подготовленных вагнеровцев, ВСУ устроили бойню — генерал Милли - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные Силы Украины очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" для россиян. Об этом он сообщил на слушаниях в Конгрессе, цитирует его канал CNN.

По его словам, основные атаки россиян сосредоточены на Бахмуте — город штурмуют около подготовленных 6000 террористов группы Вагнера, и, возможно еще 20 000 или 30 000 новобранцев, часть которых была набрана из тюрем. 

Он отметил, что оккупанты несут огромные потери в районе Бахмута. 

"Украинцы причиняют этим ребятам много смертей и разрушений. Битва за Бахмут превратилась для россиян в бойню", — сказал военачальник.

Милли заявил, что ВСУ проводят очень эффективную оборону, которая оказалась очень дорогой для врага. 

"Примерно за последние 20-21 день россияне не добились никакого прогресса в Бахмуте и вокруг него. Так что для них это бойня. Их бьют в районе Бахмута, украинцы очень хорошо воевали", — подчеркнул генерал.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Читайте также: Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану 

Дмитро Гриниченко
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