Бахмут штурмуют около 6000 подготовленных вагнеровцев, ВСУ устроили бойню — генерал Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные Силы Украины очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" для россиян. Об этом он сообщил на слушаниях в Конгрессе, цитирует его канал CNN.

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По его словам, основные атаки россиян сосредоточены на Бахмуте — город штурмуют около подготовленных 6000 террористов группы Вагнера, и, возможно еще 20 000 или 30 000 новобранцев, часть которых была набрана из тюрем.

Он отметил, что оккупанты несут огромные потери в районе Бахмута.

"Украинцы причиняют этим ребятам много смертей и разрушений. Битва за Бахмут превратилась для россиян в бойню", — сказал военачальник.

Милли заявил, что ВСУ проводят очень эффективную оборону, которая оказалась очень дорогой для врага.

"Примерно за последние 20-21 день россияне не добились никакого прогресса в Бахмуте и вокруг него. Так что для них это бойня. Их бьют в районе Бахмута, украинцы очень хорошо воевали", — подчеркнул генерал.

24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. На контроле.

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Дмитро Гриниченко

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