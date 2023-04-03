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Пригожин запустил фейк о "юридическом взятии" Бахмута. ОП: Ложь, реагируйте спокойно

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 12:39
Пригожин запустил фейк о
Евгений Пригожин (Фото: скриншот с видео)

Главарь террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин запустил фейк о "юридическом взятии" Бахмута. Это опроверг глава Офиса президента Андрей Ермак.

Российские пропагандистские ресурсы, которые контролирует Пригожин, опубликовали запись, где он говорит о якобы захвате горсовета Бахмута и заявляет о "юридическом взятии" города.
По словам Ермака, Бахмут остается под контролем Украины.
"Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой нет в реальности", — заявил глава ОП.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

Читайте также: Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану

Дмитро Гриниченко
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группа вагнера война Донбасс бахмут евгений пригожин андрей ермак
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