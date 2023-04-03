Пригожин запустил фейк о "юридическом взятии" Бахмута. ОП: Ложь, реагируйте спокойно

Главарь террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин запустил фейк о "юридическом взятии" Бахмута. Это опроверг глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Российские пропагандистские ресурсы, которые контролирует Пригожин, опубликовали запись, где он говорит о якобы захвате горсовета Бахмута и заявляет о "юридическом взятии" города.

По словам Ермака, Бахмут остается под контролем Украины.

"Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой нет в реальности", — заявил глава ОП.

Дмитро Гриниченко

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