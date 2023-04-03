Пригожин запустил фейк о "юридическом взятии" Бахмута. ОП: Ложь, реагируйте спокойно
03.04.2023, 12:39
Евгений Пригожин (Фото: скриншот с видео)
Главарь террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин запустил фейк о "юридическом взятии" Бахмута. Это опроверг глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Российские пропагандистские ресурсы, которые контролирует Пригожин, опубликовали запись, где он говорит о якобы захвате горсовета Бахмута и заявляет о "юридическом взятии" города.
По словам Ермака, Бахмут остается под контролем Украины.
"Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой нет в реальности", — заявил глава ОП.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
- 24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.
- "Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.
- ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. Все на контроле.
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