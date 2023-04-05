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Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди

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05.04.2023, 15:27
Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут не находится под контролем россиян, а под угрозой окружения города командование примет "правильные решения". Об этом он сообщил в Варшаве на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой, отвечая на вопрос, рассматривается ли вывод войск из Бахмута в случае ухудшения военной ситуации в городе.

По его словам, в Бахмуте наиболее сложная ситуации на линии фронта в Украине, там применяется наибольшее количество всех вооружений. Он отметил, что у Сил обороны есть дефицит снарядов и переменные успехи. 

Глава государства заявил, что оперативной ситуацией в Бахмуте занимается командующий Сухопутных войск Александр Сырский. 

"Вы его знаете, безусловно, для него главное — сохранить личный состав. Для меня также самое главное — не потерять наших военных", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день украинские воины остаются в Бахмуте, а оккупанты не контролируют его. 

"Если будет момент более горячих событий, если будет угроза окружения, то будут правильные решения генерала на месте. Я в этом уверен. Но чем больше в Украину доезжает вооружений, тем скорее мы переломим ситуацию", — резюмировал он.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин "ставит флаги" на полностью уничтоженные здания в Бахмуте, заявляя о "победах". 

Читайте также: ВСУ: Россия очень далека от захвата Бахмута. Пригожин поднял флаг над каким-то сортиром

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война Донбасс бахмут александр сырский
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