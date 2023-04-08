В районе Бахмута воины 45 отдельной артиллерийской бригады уничтожили боевую машину пехоты и склад боеприпасов россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
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На записи можно увидеть попадание в БМП оккупантов, которая подвозила боеприпасы вражеским подразделениям.
Также артиллеристы поразили полевой склад с БК.
Поражение противника было зафиксировано на Бахмутском направлении.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.
- Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
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