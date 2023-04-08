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Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады ВСУ уничтожили БМП и склад боеприпасов РФ — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 11:34
Уничтожение россиян под Бахмутом (Фото: скриншот с видео)
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В районе Бахмута воины 45 отдельной артиллерийской бригады уничтожили боевую машину пехоты и склад боеприпасов россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

На записи можно увидеть попадание в БМП оккупантов, которая подвозила боеприпасы вражеским подразделениям.

Также артиллеристы поразили полевой склад с БК.

Поражение противника было зафиксировано на Бахмутском направлении.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

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Дмитро Гриниченко
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