Силы обороны отразили 72 атаки россиян на востоке – сводка Генштаба
12.04.2023, 07:07
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники отбили 72 атаки российских оккупантов на востоке Украины. Враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.
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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских БПЛА типа "Орлан – 10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.
- За прошедшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ отразили 50 атак врага.
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