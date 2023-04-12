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Силы обороны отразили 72 атаки россиян на востоке – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 07:07
Силы обороны отразили 72 атаки россиян на востоке – сводка Генштаба - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 72 атаки российских оккупантов на востоке Украины. Враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских БПЛА типа "Орлан – 10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.

  • За прошедшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ отразили 50 атак врага.

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Вадим Ребрина
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ВСУ сводка генштаб
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