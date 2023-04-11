На главных направлениях ВСУ отразили более 50 атак, в Бахмуте ожесточенные бои – Генштаб

Несмотря на значительные потери в живой силе и технике, российские войска продолжают концентрировать основные наступательные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на этих участках было отражено более 50 вражеских атак, сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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На Лиманском направлении россияне пытались наступать южнее Белогоровки и Спорного. На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль Бахмут, в городе продолжаются ожесточенные бои. В районе Богдановки под Бахмутом ВСУ успешно отразили за сутки около 20 атак.

На Авдеевском и Марьинском направлениях российские попытки наступать успеха не имели. Здесь самые ожесточенные бои идут за Марьинку, где были отражены более 15 вражеских атак.

Генштаб напоминает, что сохраняется высокая вероятность нанесения россиянами ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

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Сергій Бережний

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