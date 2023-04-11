Генштаб: В Бахмуте и вокруг города идут бои, РФ штурмует Авдеевку и Марьинку — карта войны

В Бахмуте и вокруг города продолжаются бои, россияне штурмуют районы Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили 52 атаки на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Лиманском направлении враг безуспешно атаковал в районах Макеевки, Червонопоповки и Белогоровки.





Продолжаются попытки полного захвата Бахмута, идут бои. За сутки россияне пытались наступать вблизи Григоровки и Хромово, успеха не имели.





Также захватчики наступали в районе Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, ВСУ отбили атаки.







Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы и техники, а также удар по зенитно-ракетному комплексу.

Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также склад боеприпасов.

Дмитро Гриниченко

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