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Генштаб: В Бахмуте и вокруг города идут бои, РФ штурмует Авдеевку и Марьинку — карта войны

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 06:42
Генштаб: В Бахмуте и вокруг города идут бои, РФ штурмует Авдеевку и Марьинку — карта войны - Фото
Бои в Бахмуте (Фото: EPA)

В Бахмуте и вокруг города продолжаются бои, россияне штурмуют районы Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили 52 атаки на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Лиманском направлении враг безуспешно атаковал в районах Макеевки, Червонопоповки и Белогоровки. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)
Продолжаются попытки полного захвата Бахмута, идут бои. За сутки россияне пытались наступать вблизи Григоровки и Хромово, успеха не имели. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
Также захватчики наступали в районе Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, ВСУ отбили атаки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы и техники, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. 
Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также склад боеприпасов. 

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

Читайте также: Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди

Дмитро Гриниченко
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