Генштаб: В Бахмуте и вокруг города идут бои, РФ штурмует Авдеевку и Марьинку — карта войны
11.04.2023, 06:42
Бои в Бахмуте (Фото: EPA)
В Бахмуте и вокруг города продолжаются бои, россияне штурмуют районы Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили 52 атаки на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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На Лиманском направлении враг безуспешно атаковал в районах Макеевки, Червонопоповки и Белогоровки.
Продолжаются попытки полного захвата Бахмута, идут бои. За сутки россияне пытались наступать вблизи Григоровки и Хромово, успеха не имели.
Также захватчики наступали в районе Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, ВСУ отбили атаки.
Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы и техники, а также удар по зенитно-ракетному комплексу.
Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также склад боеприпасов.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.
- Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
- "Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.
- ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. Все на контроле.
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