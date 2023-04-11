"Чувство шока и страдания". В Пентагоне отреагировали на масштабы слива разведданных

Слив, в котором якобы идет речь о секретных разведданных США, повлиял на должностных лиц Пентагона, в частности, заставил задуматься над изменением подхода к распространению информации. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на анонимные источники в Министерстве обороны США.

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Как сообщает издание, официальные лица Пентагона "поражены" утечкой секретных военных планов США по войне России против Украины. В частности, они озабочены как конфиденциальностью, так и большим количеством обнародованной информации. Документы содержат "столь конфиденциальную информацию", что получить доступ к ним могут только люди "с самым высоким уровнем доступа в правительстве США", пишет издание.

В Министерстве обороны официальные лица описали "чувство шока и страдания", когда масштабы утечки стали понятны в выходные, пишет Politico со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.

"Настроение – это гнев. Это масштабная измена", – сказал анонимный чиновник.

Как пишет издание со ссылкой на анонимных экспертов, данный слив может нанести "еще больший вред", чем утечка информации, которую совершил Эдвард Сноуден 10 лет назад, поскольку информация из утечки "слишком свежая". В частности, обнародованные данные за конец февраля – начало марта все еще могут быть актуальны, пишет издание.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (состоянием на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают , что часть слива сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил , что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет.

По факту взлома Министерство юстиции США возбудило уголовное расследование, а Пентагон возглавил межведомственную работу по определению влияния на национальную безопасность.

"Конечно, мы осуждаем любое несанкционированное разглашение секретной информации, и мы воспринимаем это очень серьезно", – сказал пресс-секретарь Пентагона Крис Мигер 10 апреля 2023 года.

По словам источника издания в Пентагоне, слив разведданных вызвал разговоры о том, следует ли Министерству обороны "дополнительно ограничивать количество людей, имеющих доступ к конфиденциальной информации".

10 апреля 2023 года член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что в сливе разведданных Пентагона присутствуют как правдивые данные, так и сфальсифицированные.

Пентагон продолжает работать над расследованием масштабов утечки секретной информации.

11 апреля в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден был проинформирован об утечке секретных документов.

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Артем Джеріпа

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