UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Член комитета по нацбезопасности в Раде о "сливе": Наилучший способ создать дезинформацию

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 15:26
Член комитета по нацбезопасности в Раде о
Сергей Рахманин (фото – пресс-служба Голоса)

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин сказал, что в "сливе" разведданных Пентагона присутствуют как правдивые данные, так и сфальсифицированные. По его мнению, это может служить частью дезинформационной кампании. Об этом он сообщил Радио Свобода.

По словам нардепа, часть обнародованной информации "соответствует действительности". Однако часть данных выглядит как "целенаправленная дезинформация".

"Я думаю, что на каком-то этапе просто решили сделать "дезу", и я думаю, что это решили сделать наши враги. Это лучший способ создать дезинформацию: взять часть правдивой информации, примешать к ней ложную для того, чтобы труднее было разобраться" – сказал Рахманин.

По мнению депутата, это могла быть случайная утечка. Подобные "сливы" встречаются, когда к информации имеют доступ очень большое количество человек, сказал он.

Рахманин отметил, что в обнародованных документах не было тайн, позволяющих "погрузиться в детали запланированного контрнаступления ВСУ".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают, что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет.

Читайте также: Под Авдеевкой уничтожен российский вертолет Ми-24

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Рахманин война дезинформация разведка шпионаж разведданные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 