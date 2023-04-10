Член комитета по нацбезопасности в Раде о "сливе": Наилучший способ создать дезинформацию
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин сказал, что в "сливе" разведданных Пентагона присутствуют как правдивые данные, так и сфальсифицированные. По его мнению, это может служить частью дезинформационной кампании. Об этом он сообщил Радио Свобода.
По словам нардепа, часть обнародованной информации "соответствует действительности". Однако часть данных выглядит как "целенаправленная дезинформация".
"Я думаю, что на каком-то этапе просто решили сделать "дезу", и я думаю, что это решили сделать наши враги. Это лучший способ создать дезинформацию: взять часть правдивой информации, примешать к ней ложную для того, чтобы труднее было разобраться" – сказал Рахманин.
По мнению депутата, это могла быть случайная утечка. Подобные "сливы" встречаются, когда к информации имеют доступ очень большое количество человек, сказал он.
Рахманин отметил, что в обнародованных документах не было тайн, позволяющих "погрузиться в детали запланированного контрнаступления ВСУ".
- Канал CNN проанализировал "слитые" документы и пришел к выводу, что США могли следить за президентом Владимиром Зеленским.
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