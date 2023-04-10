Член комитета по нацбезопасности в Раде о "сливе": Наилучший способ создать дезинформацию

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин сказал, что в "сливе" разведданных Пентагона присутствуют как правдивые данные, так и сфальсифицированные. По его мнению, это может служить частью дезинформационной кампании. Об этом он сообщил Радио Свобода.

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По словам нардепа, часть обнародованной информации "соответствует действительности". Однако часть данных выглядит как "целенаправленная дезинформация".

"Я думаю, что на каком-то этапе просто решили сделать "дезу", и я думаю, что это решили сделать наши враги. Это лучший способ создать дезинформацию: взять часть правдивой информации, примешать к ней ложную для того, чтобы труднее было разобраться" – сказал Рахманин.

По мнению депутата, это могла быть случайная утечка. Подобные "сливы" встречаются, когда к информации имеют доступ очень большое количество человек, сказал он.

Рахманин отметил, что в обнародованных документах не было тайн, позволяющих "погрузиться в детали запланированного контрнаступления ВСУ".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают , что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет

Канал CNN проанализировал "слитые" документы и пришел к выводу, что США могли следить за президентом Владимиром Зеленским.

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Артем Джеріпа

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