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Под Авдеевкой уничтожен российский вертолет Ми-24

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 14:20
Под Авдеевкой уничтожен российский вертолет Ми-24 - Фото
Российский вертолет Ми-24 (Фото: 110 бригада)

На Авдеевском направлении в Донецкой области Вооруженные Силы Украины уничтожили российский вертолет Ми-24. Об этом сообщили в Facebook военнослужащие 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24", – говорится в сообщении.

Пока подробности неизвестны.

10 апреля командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский опубликовал видео работы украинских дронов по уничтожению позиций захватчиков вблизи Авдеевки. Он также заявил, что оккупанты пытаются захватить Авдеевку, бьют авиацией и артиллерией, однако ВСУ не дают россиянам осуществить их планы и отбивают атаки.

Читайте также: Северная Македония официально приняла решение отдать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24

Мілана Головань
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война вертолет авдеевка ми-24 110 бригада
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