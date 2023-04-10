Авдеевка. РФ пытается окружить город, бьет авиация и артиллерия, воины стоят — генерал ВСУ

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку, обстреливают город из артиллерии и наносят авиационные удары. Об этом сообщил командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

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По его словам, враг пытается окружить Авдеевку, бьет авиацией и артиллерией.

Он отметил, что Силы обороны не дают россиянам осуществить их планы и отбивают атаки.

Военачальник подчеркнул, что все задачи на данном направлении четко выполняются командирами и бойцами.

Также Тарнавский опубликовал видео работы украинских дронов по уничтожению позиций захватчиков.

2 апреля в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов с нескольких позиций на Донецком направлении.

Также на Донецком направлении появилось несколько подразделений российских спецназовцев. Они активно маневрируют. Артиллеристы и пехотинцы ВСУ пытались уничтожить одно из подразделений, но врагу удалось выйти из зоны обстрела.

"Диета" с боеприпасами и штурмы без техники – ВСУ об РФ на направлениях Авдеевка-Марьинка.

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Дмитро Гриниченко

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