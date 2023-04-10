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Авдеевка. РФ пытается окружить город, бьет авиация и артиллерия, воины стоят — генерал ВСУ

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10.04.2023, 13:42
Авдеевка. РФ пытается окружить город, бьет авиация и артиллерия, воины стоят — генерал ВСУ - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку, обстреливают город из артиллерии и наносят авиационные удары. Об этом сообщил командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

По его словам, враг пытается окружить Авдеевку, бьет авиацией и артиллерией.
Он отметил, что Силы обороны не дают россиянам осуществить их планы и отбивают атаки. 

Военачальник подчеркнул, что все задачи на данном направлении четко выполняются командирами и бойцами. 

Также Тарнавский опубликовал видео работы украинских дронов по уничтожению позиций захватчиков.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка Александр Тарнавский
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