Авдеевка. РФ пытается окружить город, бьет авиация и артиллерия, воины стоят — генерал ВСУ
10.04.2023, 13:42
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)
Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку, обстреливают город из артиллерии и наносят авиационные удары. Об этом сообщил командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
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По его словам, враг пытается окружить Авдеевку, бьет авиацией и артиллерией.
Он отметил, что Силы обороны не дают россиянам осуществить их планы и отбивают атаки.
Военачальник подчеркнул, что все задачи на данном направлении четко выполняются командирами и бойцами.
Также Тарнавский опубликовал видео работы украинских дронов по уничтожению позиций захватчиков.
- 2 апреля в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов с нескольких позиций на Донецком направлении.
- Также на Донецком направлении появилось несколько подразделений российских спецназовцев. Они активно маневрируют. Артиллеристы и пехотинцы ВСУ пытались уничтожить одно из подразделений, но врагу удалось выйти из зоны обстрела.
- "Диета" с боеприпасами и штурмы без техники – ВСУ об РФ на направлениях Авдеевка-Марьинка.
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