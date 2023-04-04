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ВСУ: У Марьинки и Авдеевки РФ за день потеряла почти две роты, увозят технику из Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 13:38
ВСУ: У Марьинки и Авдеевки РФ за день потеряла почти две роты, увозят технику из Мариуполя - Фото
Авдеевка (Фото: Офис президента)

В районе Марьинки и Авдеевки Россия за сутки потеряла почти две роты личного состава, также оккупанты вывозят технику из Мариуполя. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

По его словам, в районе Авдеевки произошло 35 атак врага без техники, в районе Марьинки россияне атаковали с боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами, а возле Павловки работала группа пехоты с танками — все атаки были отбиты.
Он отметил, что за минувшие сутки противник потерял около двух рот личного состава, пункт управления и склад с боеприпасами. 

Дмитрашковский заявил, что во временно оккупированном Мариуполе после многочисленных попаданий по складам, РФ начала вывозить технику и перемещать боеприпасы. 

"Им нужно задуматься, где их хранить. Это усложнит логистику и ремонт техники", — резюмировал он.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

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Дмитро Гриниченко
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