ВСУ: У Марьинки и Авдеевки РФ за день потеряла почти две роты, увозят технику из Мариуполя

В районе Марьинки и Авдеевки Россия за сутки потеряла почти две роты личного состава, также оккупанты вывозят технику из Мариуполя. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в районе Авдеевки произошло 35 атак врага без техники, в районе Марьинки россияне атаковали с боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами, а возле Павловки работала группа пехоты с танками — все атаки были отбиты.

Он отметил, что за минувшие сутки противник потерял около двух рот личного состава, пункт управления и склад с боеприпасами.

Дмитрашковский заявил, что во временно оккупированном Мариуполе после многочисленных попаданий по складам, РФ начала вывозить технику и перемещать боеприпасы.

"Им нужно задуматься, где их хранить. Это усложнит логистику и ремонт техники", — резюмировал он.

2 апреля в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов с нескольких позиций на Донецком направлении.

Также на Донецком направлении появилось несколько подразделений российских спецназовцев. Они активно маневрируют. Артиллеристы и пехотинцы ВСУ пытались уничтожить одно из подразделений, но врагу удалось выйти из зоны обстрела.

"Диета" с боеприпасами и штурмы без техники – ВСУ об РФ на направлениях Авдеевка-Марьинка.

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Дмитро Гриниченко

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