Россия бросила спецназ на Донецкое направление, хочет отбить утраченные позиции – ВСУ

Российские оккупанты бросили на Донецкое направление несколько групп своего спецназа, чтобы попытаться отбить утраченные там позиции. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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Дмитрашковский сообщил, что позиции на Донецком направлении, с которых Вооруженные Силы Украины выбили российских военных, улучшили тактическое положение Сил обороны.

"На одном из участков Донецкого направления произошло улучшение тактического положения. То есть были заняты некоторые стратегически важные позиции", – сказал спикер ВСУ.

Он рассказал, что теперь на Донецком направлении появились российские спецназовцы.

"Их несколько подразделений. Они активно маневрируют. Вчера наши артиллеристы и пехотинцы пытались уничтожить одно из подразделений. Но им удалось выйти из зоны обстрела", – рассказал Дмитрашковский.

Он отметил, что появление на этом направлении российских подразделений спецназа говорит о том, что оккупанты попытаются отбить утраченные позиции.

2 апреля Дмитрашковский сообщил, что Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов с нескольких позиций на Донецком направлении.

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Наталія Медведєва

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