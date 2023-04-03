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Россия бросила спецназ на Донецкое направление, хочет отбить утраченные позиции – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 10:52
Россия бросила спецназ на Донецкое направление, хочет отбить утраченные позиции – ВСУ - Фото
Алексей Дмитрашковский (скриншот видео)

Российские оккупанты бросили на Донецкое направление несколько групп своего спецназа, чтобы попытаться отбить утраченные там позиции. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

Дмитрашковский сообщил, что позиции на Донецком направлении, с которых Вооруженные Силы Украины выбили российских военных, улучшили тактическое положение Сил обороны.

"На одном из участков Донецкого направления произошло улучшение тактического положения. То есть были заняты некоторые стратегически важные позиции", – сказал спикер ВСУ.

Он рассказал, что теперь на Донецком направлении появились российские спецназовцы.

"Их несколько подразделений. Они активно маневрируют. Вчера наши артиллеристы и пехотинцы пытались уничтожить одно из подразделений. Но им удалось выйти из зоны обстрела", – рассказал Дмитрашковский. 

Он отметил, что появление на этом направлении российских подразделений спецназа говорит о том, что оккупанты попытаются отбить утраченные позиции.

Читайте также: Россияне копят технику вблизи Верхнеторецкого, возможно, готовят удар – ВСУ

Наталія Медведєва
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