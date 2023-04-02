На Донецком направлении россияне отступили с нескольких позиций – ВСУ

Силы обороны Украины потеснили российских оккупантов с нескольких позиций на Донецком направлении. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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"На Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций. Сейчас мы занимаемся тем, что оборудуем эти позиции для ведения оборонных боевых действий", – сказал Дмитрашковский.

По его словам, в районе Авдеевки россияне за сутки провели около 30 атак – в основном пехотой, с поддержкой всего двух танков.

За сутки 1 апреля ВСУ уничтожили 560 российских оккупантов, 16 единиц техники и четыре артиллерийских системы.

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Наталія Медведєва

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