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На Донецком направлении россияне отступили с нескольких позиций – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 10:10
На Донецком направлении россияне отступили с нескольких позиций – ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины потеснили российских оккупантов с нескольких позиций на Донецком направлении. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

"На Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций. Сейчас мы занимаемся тем, что оборудуем эти позиции для ведения оборонных боевых действий", – сказал Дмитрашковский.

По его словам, в районе Авдеевки россияне за сутки провели около 30 атак – в основном пехотой, с поддержкой всего двух танков.

  • За сутки 1 апреля ВСУ уничтожили 560 российских оккупантов, 16 единиц техники и четыре артиллерийских системы.

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Наталія Медведєва
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война алексей дмитрашковский
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