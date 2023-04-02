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ВСУ уничтожили 560 россиян, 16 единиц техники и 4 артсистемы за сутки – потери россиян

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 08:14
ВСУ уничтожили 560 россиян, 16 единиц техники и 4 артсистемы за сутки – потери россиян - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 560 российских оккупантов, 16 единиц техники и четыре артиллерийских системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявили, что Силы обороны отразили 70 атак россиян в направлении Белогоровки, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Только Бахмут враг пытался безуспешно штурмовать 22 раза.

Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны составили:

— личного состава — 174 550 (+560),

— танков — 3618 (+2),

— боевых бронированных машин — 6986 (+5),

— артиллерийских систем — 2687 (+4),

— РСЗО — 527,

— систем ПВО — 279,

— самолетов — 306,

— вертолетов — 291,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2249 (+1),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5537 (+9),

— специальной техники — 296.

ВСУ уничтожили 560 россиян, 16 единиц техники и 4 артсистемы за сутки – потери россиян
  • Вчера в Минобороны заявили, что российские оккупанты в Бахмуте имеют незначительные переменные успехи.

Читайте также: В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки во вред самим себе — Минобороны

Наталія Медведєва
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война потери генштаб
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