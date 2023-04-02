ВСУ уничтожили 560 россиян, 16 единиц техники и 4 артсистемы за сутки – потери россиян
Вооруженные Силы Украины уничтожили 560 российских оккупантов, 16 единиц техники и четыре артиллерийских системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявили, что Силы обороны отразили 70 атак россиян в направлении Белогоровки, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Только Бахмут враг пытался безуспешно штурмовать 22 раза.
Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны составили:
— личного состава — 174 550 (+560),
— танков — 3618 (+2),
— боевых бронированных машин — 6986 (+5),
— артиллерийских систем — 2687 (+4),
— РСЗО — 527,
— систем ПВО — 279,
— самолетов — 306,
— вертолетов — 291,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2249 (+1),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5537 (+9),
— специальной техники — 296.
- Вчера в Минобороны заявили, что российские оккупанты в Бахмуте имеют незначительные переменные успехи.
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