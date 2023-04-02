UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Самые горячие бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 06:42
Генштаб: Самые горячие бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки самые горячие бои по-прежнему велись за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 2 апреля.

Россияне продолжали сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили на этих направлениях более 70 атак оккупантов.

Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского.

Генштаб: Самые горячие бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

На Бахмутском направлении россияне не прекращают штурмовать Бахмут, пытаются взять его под полный контроль. Бойцы Сил обороны отразили в Бахмуте более 25 вражеских атак, также были отражены попытки наступления оккупантов в районе Богдановки и Предтечино.

Генштаб: Самые горячие бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки военнослужащие Сил обороны отбили более 20 вражеских атак.

Генштаб: Самые горячие бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

Генштаб: Самые горячие бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Бойцы Сил обороны сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов противника и одну реактивную систему залпового огня.

  • Вчера в Минобороны заявили, что российские оккупанты в Бахмуте имеют незначительные переменные успехи.

Читайте также: В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки во вред самим себе — Минобороны

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 