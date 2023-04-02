Генштаб: Самые горячие бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

За минувшие сутки самые горячие бои по-прежнему велись за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 2 апреля.

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Россияне продолжали сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили на этих направлениях более 70 атак оккупантов.

Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении россияне не прекращают штурмовать Бахмут, пытаются взять его под полный контроль. Бойцы Сил обороны отразили в Бахмуте более 25 вражеских атак, также были отражены попытки наступления оккупантов в районе Богдановки и Предтечино.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки военнослужащие Сил обороны отбили более 20 вражеских атак.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Бойцы Сил обороны сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов противника и одну реактивную систему залпового огня.

Вчера в Минобороны заявили, что российские оккупанты в Бахмуте имеют незначительные переменные успехи.

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Наталія Медведєва

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