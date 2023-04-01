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Россияне в Бахмуте имеют незначительные переменные успехи – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 09:28
Россияне в Бахмуте имеют незначительные переменные успехи – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Российские оккупанты в Бахмуте имеют незначительные переменные успехи. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, ситуация на Востоке в районах ведения оборонной операции остается достаточно сложной.

Наибольшие усилия россияне сосредотачивают на попытках установления контроля над Бахмутом.

"Пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи", – написала замглавы Минобороны.

Она подчеркнула, что враг не может захватить город – вокруг и в самом Бахмуте продолжаются жесткие бои.

"Враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения. Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и в Марьинке", – добавила Маляр.

Читайте также: В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки во вред самим себе — Минобороны

Наталія Медведєва
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война минобороны бахмут Анна Маляр
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