Россияне в Бахмуте имеют незначительные переменные успехи – Минобороны
Российские оккупанты в Бахмуте имеют незначительные переменные успехи. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
По словам Маляр, ситуация на Востоке в районах ведения оборонной операции остается достаточно сложной.
Наибольшие усилия россияне сосредотачивают на попытках установления контроля над Бахмутом.
"Пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи", – написала замглавы Минобороны.
Она подчеркнула, что враг не может захватить город – вокруг и в самом Бахмуте продолжаются жесткие бои.
"Враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения. Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и в Марьинке", – добавила Маляр.
- Утром Генштаб сообщил, что наиболее интенсивные бои идут в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и Белогоровке.
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