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Генштаб: Самые интенсивные бои идут в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке – карта

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 06:53
Генштаб: Самые интенсивные бои идут в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки самые интенсивные бои шли в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 1 апреля.

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили 70 атак россиян.

По данным Генштаба, самые интенсивные бои продолжаются в Белогоровке Бахмуте, Авдеевке и Марьинке.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества.

Генштаб: Самые интенсивные бои идут в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке – карта

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. Украинские войска отбили атаки оккупантов у Богдановки и Ивановского.

Генштаб: Самые интенсивные бои идут в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке – карта

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Только в районе Марьинки военнослужащие Сил обороны отбили около 20 вражеских атак.

Генштаб: Самые интенсивные бои идут в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке – карта

Генштаб: Самые интенсивные бои идут в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке – карта

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад ГСМ, два зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

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Наталія Медведєва
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