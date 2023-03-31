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Воздушные силы подтвердили, что бьют по армии РФ авиабомбами JDAM, но "хотелось бы больше"

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 19:26
Воздушные силы подтвердили, что бьют по армии РФ авиабомбами JDAM, но
Бомбы JDAM на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress (Фото - USAF/Wikidwdia)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что украинские защитники используют против оккупантов авиабомбы JDAM.

Комментируя то, что Россия начала использовать планирующие авиабомбы против Украины, Игнат сказал: "Мы тоже используем такие бомбы, их называют JDAM. Это бомбы западного образца, которыми довольно-таки успешно наша авиация наносит удары по важным целям. Эта бомба несколько меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточная. Хотелось бы иметь тоже таких бомб побольше".

СПРАВКА. Joint Direct Attack Munition (JDAM) – это относительно недорогой комплект наведения обычной бомбы производства компании Boeing. Он превращает имеющиеся неуправляемые бомбы общего назначения в "умное" оружие с точным управлением. Базовые варианты JDAM можно запускать в цель с расстояния более 28 км. Добавление крыльев позволяет увеличить дистанцию до 70-80 км.
  • 7 марта редакция War Zone сообщала, что, по словам командующего Воздушными силами США в Европе и Африке Джеймса Хекера, ВСУ начали использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM-ER с дальностью поражения до 72 км.
  • 20 марта появилось видео удара ВСУ по месту сбора или ночлега российских оккупантов в пригороде Бахмута. В Сети предполагали, что удар был нанесен не обычной ракетой M142 HIMARS, а GLSDB или даже авиабомбой JDAM.

Читайте также: Авиабомбы – новая угроза. Как изменилась тактика российских обстрелов Украины

Оксана Житнюк
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