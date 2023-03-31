В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки во вред самим себе — Минобороны

В Бахмуте время играет против российских оккупантов, но они решили поднять ставки во вред себе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, грамотные действия украинского командования и Вооруженные Силы Украины сделали бои за Бахмут для врага наиболее кровопролитными за время большой войны.

Она отметила, что потраченные на захват города время, вооружения, техника и огромное количество погибших не оправдывают себя с военной точки зрения.

Маляр заявила, что несмотря на это, противник не отказался от своих планов, пошел на принцип и поднял ставки во вред себе.

"Это очень по-российски, логикой не понять", — подчеркнула замминистра.

На некоторых участках в районе Бахмута россияне "заметно нервничают", а людей для штурмов у них все меньше, говорил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. Все на контроле.

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Дмитро Гриниченко

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