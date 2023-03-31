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В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки во вред самим себе — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 11:44
В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки во вред самим себе — Минобороны - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

В Бахмуте время играет против российских оккупантов, но они решили поднять ставки во вред себе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, грамотные действия украинского командования и Вооруженные Силы Украины сделали бои за Бахмут для врага наиболее кровопролитными за время большой войны.

Она отметила, что потраченные на захват города время, вооружения, техника и огромное количество погибших не оправдывают себя с военной точки зрения. 

Маляр заявила, что несмотря на это, противник не отказался от своих планов, пошел на принцип и поднял ставки во вред себе.

"Это очень по-российски, логикой не понять", — подчеркнула замминистра. 

На некоторых участках в районе Бахмута россияне "заметно нервничают", а людей для штурмов у них все меньше, говорил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

Читайте также: Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану

Дмитро Гриниченко
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