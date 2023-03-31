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Сырский: На некоторых участках под Бахмутом россияне нервничают, людей у них все меньше

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 09:23
Сырский: На некоторых участках под Бахмутом россияне нервничают, людей у них все меньше - Фото
Александр Сырский (Фото: ВСУ)

На некоторых участках в районе Бахмута россияне "заметно нервничают", а людей для штурмов у них все меньше. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

По его словам, Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери оккупантам.

Он отметил, что на некоторых участках враг "заметно нервничает", так как время играет против него, а людей для штурмов украинских позиций остается все меньше. 

"Слаженность действий и стойкость наших воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух врага и срывают его планы", — заявил Сырский.

Генерал также отметил действия противовоздушной обороны Сухопутных войск — зенитчики 28 и 93 бригад за эту неделю уничтожили семь БПЛА "Орлан-10" и два БПЛА "Зала". 

Военачальник подчеркнул, что в условиях постоянных артиллерийских ударов воины научились взаимодействовать с подразделениями радиоэлектронной борьбы, чтобы быстро обнаруживать и уничтожать беспилотники россиян.

Также ПВО защищает артиллерию от ударов дронов-камикадзе "Ланцет". 

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

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Дмитро Гриниченко
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