Сырский: На некоторых участках под Бахмутом россияне нервничают, людей у них все меньше

На некоторых участках в районе Бахмута россияне "заметно нервничают", а людей для штурмов у них все меньше. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери оккупантам.

Он отметил, что на некоторых участках враг "заметно нервничает", так как время играет против него, а людей для штурмов украинских позиций остается все меньше.

"Слаженность действий и стойкость наших воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух врага и срывают его планы", — заявил Сырский.

Генерал также отметил действия противовоздушной обороны Сухопутных войск — зенитчики 28 и 93 бригад за эту неделю уничтожили семь БПЛА "Орлан-10" и два БПЛА "Зала".

Военачальник подчеркнул, что в условиях постоянных артиллерийских ударов воины научились взаимодействовать с подразделениями радиоэлектронной борьбы, чтобы быстро обнаруживать и уничтожать беспилотники россиян.

Также ПВО защищает артиллерию от ударов дронов-камикадзе "Ланцет".

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. На контроле.

Читайте также: Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.